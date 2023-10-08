Компания Porsche совместно с Duotone выпустила кайт в стиле легендарной «свиньи»

Porsche давно вышла за рамки производителя только автомобилей и сотрудничает со множеством компаний из самых разных отраслей, выпуская как фирменные аксессуары, так и создавая дизайн для товаров сторонних компаний.
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