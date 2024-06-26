Эксперты из КФУ раскрыли смысл, якобы, безвредной игры в «хомяка»

Недавно запущенная в Телеграме игра Hamster Kombat привлекла внимание экспертов Казанского федерального университета (КФУ), которые поделились своими мнениями о потенциальных преимуществах и рисках развлечения.
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