В Таджикистане 17 жилых домов разрушены в результате землетрясения

В Раштском районе Таджикистана в результате землетрясения частично разрушены 17 жилых домов. Об этом сообщили в Центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана.