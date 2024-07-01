Будет холодно и темно: Россия гасит свет перед решающим ударом в зоне СВО

Только за последние полгода наши ракеты выбили из строя ДнепроГЭС; Змиевскую ТЭС, Триполькую ТЭС, "погасили" Добротворскую ТЭС на Львовщине, которая с мощностью 700 МВт входит в топ-10 главных станций Украины.
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