Глава МИД Китая призвал к созданию Палестинского государства

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что война в секторе Газа продолжает обостряться. Высокопоставленный дипломат призвал к более масштабной, авторитетной и эффективной международной мирной конференции и конкретному графику реализации решения о создании двух государств.
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