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Кержаков рассказал, какая команда является главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне

По словам голкипера, не стоит сбрасывать со счетов «Спартак» и ЦСКА. Вратарь сине-бело-голубых Михаил Кержаков рассказал, какая команда является главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство в этом сезоне.

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