«Мы провели вместе Новый год»: Катя Сафарова впервые высказалась о закончившемся романе с Тимати

Катя Сафарова стала победительницей прошлого сезона проекта «Холостяк». Она смогла завоевать сердце Тимати и даже после окончания шоу несколько раз выходила с ним в свет.
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