Popcaketv

7 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Петр Федотов
    А оно вам, блогерам, надо, сколько кто где и как отдыхают. Они что с вас деньги на отдых требуют?Испугались? Оксан...
  • Александр
    Браво, Тина!«Я даже в отпуск ...
  • Валерий Протасов
    Крысы бегут с тонущего корабля, а Россия не тонет.Сбежал от хейта! ...

«Мы провели вместе Новый год»: Катя Сафарова впервые высказалась о закончившемся романе с Тимати

«Мы провели вместе Новый год»: Катя Сафарова впервые высказалась о закончившемся романе с Тимати

Катя Сафарова стала победительницей прошлого сезона проекта «Холостяк». Она смогла завоевать сердце Тимати и даже после окончания шоу несколько раз выходила с ним в свет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх