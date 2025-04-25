В США предложили Киеву уступить территории вместо гарантий безопасности

WP: США предлагают Киеву уступить России территории вместо гарантий безопасности В плане о мирном урегулировании украинского конфликта США предложили Киеву уступить территории, которые были освобождены ВС России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии