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Русский Днепропетровск

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Разгром ВСУ в Старых Тернах — приговор Курахово: «Неприступну фортецю» русские взяли за один день

Радомир Маркуш 4 декабря 2024 г., 20:28   Укровояки из 46-й ОМБр, обороняющие село, были перебиты нашим высокоточным оружием, а выжившие не смогли выбраться из развалин «муравейника» Военкоры сообщили о том, что ВС РФ фактически освободили населенный пункт Старые Терны и расширили зону контроля севернее Кураховского водохранилища.

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