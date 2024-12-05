Разгром ВСУ в Старых Тернах — приговор Курахово: «Неприступну фортецю» русские взяли за один день

Радомир Маркуш 4 декабря 2024 г., 20:28 Укровояки из 46-й ОМБр, обороняющие село, были перебиты нашим высокоточным оружием, а выжившие не смогли выбраться из развалин «муравейника» Военкоры сообщили о том, что ВС РФ фактически освободили населенный пункт Старые Терны и расширили зону контроля севернее Кураховского водохранилища.