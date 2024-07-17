«У Чернышева не было другого выбора», — Петр поручил свою дочку женщине-блондинке

Сегодня мы наткнулись на обсуждение в новостном Telegram-канале, где пользователи, говоря по теме фигурного катания и достижений Петра Чернышева, плавно перешли на разговор о том, как дальше сложится жизнь вдовца-фигуриста и его дочки Милы.
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