«У Чернышева не было другого выбора», — Петр поручил свою дочку женщине-блондинке

Сегодня мы наткнулись на обсуждение в новостном Telegram-канале, где пользователи, говоря по теме фигурного катания и достижений Петра Чернышева, плавно перешли на разговор о том, как дальше сложится жизнь вдовца-фигуриста и его дочки Милы.