Почти десять километров нового асфальта появятся на участке дороги Ушково — Гравийное в Ленобласти

Дорожные работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Почти 10 километров нового асфальта и обочины проложат летом 2023 года на участке Ушково — Гравийное от трассы «Скандинавия» через Первомайское и Ольшанники.