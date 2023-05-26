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Почти десять километров нового асфальта появятся на участке дороги Ушково — Гравийное в Ленобласти

Дорожные работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Почти 10 километров нового асфальта и обочины проложат летом 2023 года на участке Ушково — Гравийное от трассы «Скандинавия» через Первомайское и Ольшанники.

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