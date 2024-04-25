С подачи Хинштейна в Госдуме рассмотрят закон о запрете на экстрадицию иностранных участников СВО

﻿﻿Законопроект о запрете выдачи в другие страны иностранных ветеранов для привлечения к ответственности за участие в специальных военных операциях будет внесен в Госдуму в ближайшее время, сообщил его автор, депутат Госдумы Александр Хинштейн.