С подачи Хинштейна в Госдуме рассмотрят закон о запрете на экстрадицию иностранных участников СВО

Законопроект о запрете выдачи в другие страны иностранных ветеранов для привлечения к ответственности за участие в специальных военных операциях будет внесен в Госдуму в ближайшее время, сообщил его автор, депутат Госдумы Александр Хинштейн.
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