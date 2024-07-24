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Царьград

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Дачников Подмосковья предупредили об опасных для их собак и кошек растениях

Дачников Подмосковья предупредили об опасных для их собак и кошек растениях

В списке опасных более 10 растений.Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья озвучили для дачников список растений, от которых они должны держать подальше своих питомцев - кошек и собак.

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