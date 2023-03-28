Войны с вероотступниками: как арабы сохранили ислам, когда не стало пророка Мухаммеда

Войнами против вероотступников в исламской истории называют ряд военных походов, которые был вынужден провести первый халиф Абу Бакр, чтобы восстановить единство государства после смерти пророка Мухаммеда.
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