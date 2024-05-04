В Балакове прошел велопробег в честь Дня Победы

В Балаковском районе прошел велопробег, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами мероприятия выступили администрация Балаковского муниципального района, центр "Молодёжная инициатива", АНО "ДРОЗД-Балаково" и местное отделение "Движение Первых" в Балаковском районе.
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