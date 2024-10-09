«Синдром самозванца»: как избавиться от внутреннего критика и добиться успеха?

Один из признаков этого явления – постоянная погоня за идеалом Многие из нас сталкиваются с «синдромом самозванца» – ощущением, что мы не заслуживаем своего успеха, что нас вот-вот разоблачат как мошенников.
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