В Британии оценили пресс-конференцию Путина

На прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин продемонстрировал уверенность, связанную с успехами ВС РФ в конфликте на Украине и показал, что у Москвы будет «сильная рука» за столом потенциальных переговоров.
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