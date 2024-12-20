В Британии оценили пресс-конференцию Путина

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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ЮТ
Юрий Тумаков
Путин с виду неглупый человек, а несёт глупость о причинах инфляции в стране.
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