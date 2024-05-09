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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слишкович – лучший тренер апреля в РПЛ. Он опередил Игнашевича, Карпина, Мусаева и Осинькина

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» получил награду по итогам апреля, победив в голосовании болельщиков и экспертов РПЛ.

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