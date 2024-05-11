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«Бриллиантовая лига». Беднарек, Гардинер, дос Сантос, Топич, Чебет, Вадлейх одержали победы, Чопра – 2-й, другие результаты

«Бриллиантовая лига» 3-й этап Доха, Катар Женщины 100 м 1. Дэрилл Нейта (Великобритания) – 10,98 2. Тамари Дэвис (США) – 10,99 3.

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