Роскомнадзор составил протокол на «Муз-ТВ» из-за трансляции июньской премии

Иск подали по статье о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. «Муз-ТВ» может грозить штраф в миллион рублей или приостановка работы на три месяцаРоскомнадзор составил протокол на телеканал «Муз-ТВ» по статье о гей-пропаганде среди несовершеннолетних.