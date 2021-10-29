Роскомнадзор составил протокол на «Муз-ТВ» из-за трансляции июньской премии

Иск подали по статье о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. «Муз-ТВ» может грозить штраф в миллион рублей или приостановка работы на три месяцаРоскомнадзор составил протокол на телеканал «Муз-ТВ» по статье о гей-пропаганде среди несовершеннолетних.
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