Физиогномист оценил выражение лица Зеленского на саммите в Албании

Психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов в беседе с aif.ru оценил выражение лица президента Украины Владимира Зеленского во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в столице Албании Тиране.
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