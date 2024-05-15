Министерство инфраструктуры и ЖДМ начинают сотрудничество с Deutsche Bahn

Железнодорожная инфраструктура, стимулирование экономического развития Железной дороги Молдовы (ЖДМ), облегчение перевозки грузов были темами встречи представителей Министерства инфраструктуры и регионального развития и ЖДМ с командой Deutsche Bahn Engineering.
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