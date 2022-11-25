Наш потерянный мир

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От задачи до удара - 15 минут: боевая работа «Смерча» в зоне спецоперации

От задачи до удара - 15 минут: боевая работа «Смерча» в зоне спецоперации

В зоне специальной военной операции работает расчет РСЗО Западного военного округа. Разведка передала полученные с помощью беспилотника координаты целей противника.

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