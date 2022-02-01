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Нэтан Чен о Валиевой, Щербаковой и Трусовой: «Рад, что мне не нужно будет соревноваться с ними. Они делают потрясающие вещи»

Трехкратный чемпион мира Нэтан Чен не смог выбрать российскую фигуристку, которая, по его мнению, должна стать капитаном команды на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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