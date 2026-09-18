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Царьград

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Фудтраки и автолавки: как изменятся придорожные площадки отдыха для водителей в России

Фудтраки и автолавки: как изменятся придорожные площадки отдыха для водителей в России

Кабмин разрешил мобильную торговлю на придорожных площадках отдыха. Что это значит?Правительство РФ одобрило для внесения в Госдуму поправки к закону «Об автодорогах и дорожной деятельности».

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