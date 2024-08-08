Невеста Григория Лепса оказалась в компании другого мужчины

Возлюбленная Певца Григория поделилась подробностями личной жизни. Избранница известного исполнителя Григория Лепса привлекает к себе всеобщее внимание из-за заметной разницы в возрасте: он старше своей возлюбленной на 44 года.
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