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Президент Гвинеи-Бисау рассказал о провалившейся попытке госпереворота

Президент Гвинеи-Бисау рассказал о провалившейся попытке госпереворота

Попытка госпереворота в Гвинее-Бисау провалилась, заявил президент республики Умару Сисоку Эмбало. Как передает Reuters, Эмбало подчеркнул, что «это был не просто переворот, а попытка убить президента, премьер-министра и весь кабинет министров».

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