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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечников забил 1-й гол в сезоне – победный «Коламбусу», став 1-й звездой матча. У него 9 очков в 12 играх

Свечников забил 1-й гол в сезоне – победный «Коламбусу», став 1-й звездой матча. У него 9 очков в 12 играх

Форвард «Каролины» отличился на 59-й минуте, он набрал 2 (1+1) очка в этой игре и был признан первой звездой.

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