Британец, обвиненный в шпионаже на Гонконг, найден мертвым

Бывший британский морской пехотинец Мэтью Трикет, которому в начале прошлой недели предъявили обвинение в сотрудничестве с разведкой Гонконга, был найден мертвым в городе Мейденхед недалеко от Лондона, передает BBC.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии