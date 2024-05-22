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Британец, обвиненный в шпионаже на Гонконг, найден мертвым

Британец, обвиненный в шпионаже на Гонконг, найден мертвым

Бывший британский морской пехотинец Мэтью Трикет, которому в начале прошлой недели предъявили обвинение в сотрудничестве с разведкой Гонконга, был найден мертвым в городе Мейденхед недалеко от Лондона, передает BBC.

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