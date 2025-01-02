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Юрий Бородавко: «Овечкин – спортсмен года. Лучший тот, кто проявляет себя на крупных соревнованиях. Он в 39 лет играет на высочайшем уровне и создает поводы для восхищения»

В календарном 2024-м капитан «Вашингтона» набрал 71 (41+30) очко в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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