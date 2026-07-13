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Царьград

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Врачи в Архангельске спасли пациентку редкой аневризмой за 3 часа

Врачи в Архангельске спасли пациентку редкой аневризмой за 3 часа

Врачи Архангельской областной больницы успешно провели сложную операцию 53-летней пациентке из Котласа, страдавшей аневризмой верхней брыжеечной артерии — основного сосуда, обеспечивающего кровоснабжение тонкого кишечника.

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