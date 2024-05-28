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Путин поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ с Днем пограничника

Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ с Днем пограничника. Президент назвал профессиональный праздник символом народной памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей страны на всех этапах ее тысячелетней истории.

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