Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ с Днем пограничника. Президент назвал профессиональный праздник символом народной памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей страны на всех этапах ее тысячелетней истории.
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