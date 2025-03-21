В Смоленске ХК «Славутич» поблагодарил своих болельщиков за поддержку

Возвращение команды на лёд после длительного перерыва показало, что хоккей смоляне ждали - билеты на все игры «Славутича» раскупались за считанные часы Поддержка болельщиков стала главной опорой для вернувшейся после многолетнего перерыва на лёд смоленской команды «Славутич», об этом главный тренер клуба Иван Усенко рассказал в интервью телеканалу «Регион 67».