NVIDIA DLSS 4 — новый режим High Performance повышает FPS с минимальной пот...

NVIDIA DLSS 4 — новый режим High Performance повышает FPS с минимальной потерей качества картинки от PerformanceNVIDIA представила новый режим DLSS 4 — High Performance, который, как заявлено, обеспечивает баланс между производительностью и качеством изображения.
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