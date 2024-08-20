"Антиконтрафакт": почти 90% армянских коньяков в России небезопасны

Почти 90% армянских коньяков, представленных в российских магазинах, небезопасны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование международной ассоциации "Антиконтрафакт" и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции.
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