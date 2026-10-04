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Царьград

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Ефрейтор Антонов больше двух недель укрывал и лечил раненого сослуживца

Ефрейтор Антонов больше двух недель укрывал и лечил раненого сослуживца

Выздоровев, боец с позывным Призрак вернулся к выполнению боевых задач.Военнослужащий мотострелкового подразделения группировки войск "Центр" ефрейтор Дмитрий Антонов в течение двух с половиной недель укрывал и лечил боевого товарища с позывным Призрак, получившего слепое осколочное ранение спины.

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