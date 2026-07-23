SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

580 подписчиков

"На фоне горящих складов он выглядит идиотом". Шаман сжёг свои кожаные штаны в русской печи и заявил о смене имиджа

"На фоне горящих складов он выглядит идиотом". Шаман сжёг свои кожаные штаны в русской печи и заявил о смене имиджа

Шаман (Shaman, настоящее имя — Ярослав Дронов) сжёг свои кожаные штаны, из-за которых его часто критиковали, и заявил о смене имиджа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии