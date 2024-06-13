Виноватый ли я: Джилленхол в «Презумпции невиновности» соперничает с Фордом

Джейк Джилленхол уже второй раз в этом году появляется в ремейке знакового фильма 1990-х. На этот раз его сравнивают с Харрисоном Фордом в новой версии «Презумпции невиновности», где Джилленхол взял эстафету у исполнителя главной роли.
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