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Виноватый ли я: Джилленхол в «Презумпции невиновности» соперничает с Фордом

Виноватый ли я: Джилленхол в «Презумпции невиновности» соперничает с Фордом

Джейк Джилленхол уже второй раз в этом году появляется в ремейке знакового фильма 1990-х. На этот раз его сравнивают с Харрисоном Фордом в новой версии «Презумпции невиновности», где Джилленхол взял эстафету у исполнителя главной роли.

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