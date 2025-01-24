Доцент Бетева посоветовала россиянам готовить узвар вместо компота

Ягоды — натуральный источник витаминов, которые особенно нужны организму зимой. Большое количество свежих ягод купить проблематично, особенно в зимнее время года, поэтому хозяйки запасаются высушенными плодами с дачных участков или покупают упаковки с сушеными фруктами и фруктовыми смесями для приготовления напитков зимой.