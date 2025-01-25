Многополярный триумвират. Готовы ли США, РФ и Китай «сообразить на троих»?

Уже, как минимум, дважды за последние пару дней я натыкался на мнение западных экспертов о том, что, переформатируя современное мироустройство, новый президент США Дональд Трамп будет делить этот мир «на троих»: Соединённые Штаты, Россия и Китай.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии