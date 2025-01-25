Театр абсурда
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Театр абсурда

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Многополярный триумвират. Готовы ли США, РФ и Китай «сообразить на троих»?

Многополярный триумвират. Готовы ли США, РФ и Китай «сообразить на троих»?

Уже, как минимум, дважды за последние пару дней я натыкался на мнение западных экспертов о том, что, переформатируя современное мироустройство, новый президент США Дональд Трамп будет делить этот мир «на троих»: Соединённые Штаты, Россия и Китай.

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