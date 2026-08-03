Судья Мария Тардон запросила отчет о кризисе в Сеуте

Национальная судебная коллегия Испании запрашивает у полиции отчёт о миграционном кризисе в Сеуте. Судья Мария Тардон изучит его для расследования жалобы партии "Справедливость Европа" из-за наплыва мигрантов из Марокко в конце июля.
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