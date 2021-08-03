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ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ, КАКАЯ Я ЕСТЬ!

ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ, КАКАЯ Я ЕСТЬ!

Я сегодня разговаривала с одной девочкой средних лет. И она сказала фразу, о которой мне хочется поговорить.

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Александр Иванов
О как обгадила тетку!!
Vera Dobryagina
Ну обгадила-то она её заслужено. Выдавать свою лень за какие-то сомнительные принципы - так себе отмазка для 37-летней женщины. И мужа своего она не любит, не создаёт дома ни уюта, ни желания туда возвращаться. Когда с тобой стесняются идти рядом, а ты ждёшь, что тебя будут любить такой, какая ты есть, это уже не самонадеянность - это путь в никуда.
Ирина
Какая ХАМКА эта "ухоженная" самовлюблённая особь! В любой семье бывают проблемы и нечено лезть в чужой монастырь со своим уставом.
Vera Dobryagina
Т.е. ходить лохудрой и ждать любви - это от проблем. А где вы о проблемах прочли? В семье всё в порядке.
Алена Иванова
Вы совершенно правы!(((((
Анна Anmi
Ой, можно подумать, любят только ухоженных! Вопрос другой - а эта женщина, жена Ильи - любит ли она сама себя? Ведь в первую очередь забота о себе нужна для самой себя...

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