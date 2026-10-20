Ситуация с ценами на продукты питания в России стабильна. Об этом журналистам на пленарной сессии Всероссийской тарифной конференции рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.
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