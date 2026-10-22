Турецкий бизнесмен приобрёл украшенный бриллиантами бюстгальтер стоимостью $50 миллионов, в котором Кайли Дженнер дебютировала на показе Victoria’s Secret 18 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мэр Бразилии впеч...
- Кузбасс: женщине ...
- Лёд тронулся. Дел...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым