Китайское правительство призвало к усилению роли судебной администрации в разрешении споров

Пекин, 24 ноября /Синьхуа/ -- Министерство юстиции КНР /МЮК/ призвало судебные административные органы всех уровней интегрировать свою фактическую работу в усилия по устранению противоречий и рисков для сохранения социальной стабильности.
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