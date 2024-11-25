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Китай

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Китайское правительство призвало к усилению роли судебной администрации в разрешении споров

Пекин, 24 ноября /Синьхуа/ -- Министерство юстиции КНР /МЮК/ призвало судебные административные органы всех уровней интегрировать свою фактическую работу в усилия по устранению противоречий и рисков для сохранения социальной стабильности.

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