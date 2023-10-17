Хачанов проиграл Попырину на старте турнира в Токио

Карен Хачанов проиграл Алексею Попырину на старте турнира в Токио. Ранним утром 17 октября в Токио завершился матч первого круга хардового турнира категории ATP-500 в мужском одиночном разряде, в котором Карен Хачанов встречался с представителем Австралии Алексеем Попыриным.
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