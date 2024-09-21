Три человека погибли возле берегов Крыма за сутки. Об этом сообщили в МЧС по Крыму. • тело туриста из Москвы нашли спасатели "Массандровского пляжа" в Ялте после шторма;• в Саках рыбак нашел мужчину на пляже, где купание запрещалось;• в Симеизе в районе скалы Дива двух людей унесло в море, спасли только одного.