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Лента новостей Крыма

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Три человека погибли возле берегов Крыма за сутки

Три человека погибли возле берегов Крыма за сутки

Три человека погибли возле берегов Крыма за сутки. Об этом сообщили в МЧС по Крыму. • тело туриста из Москвы нашли спасатели "Массандровского пляжа" в Ялте после шторма;• в Саках рыбак нашел мужчину на пляже, где купание запрещалось;• в Симеизе в районе скалы Дива двух людей унесло в море, спасли только одного.

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