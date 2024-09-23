Российский рынок продолжает рост, рубль укрепляется к юаню

Российский рынок открыл торги в понедельник, 23 сентября, повышением ключевых индикаторов на 0,9%. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся до 2 810,24 пункта, индекс РТС вырос до 956,43 пункта.
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