"Отрицательный резус" После сноса укробазы ищут странных доноров

Венера Мирошниченко

Как глупо! Царь Нтколай|| и Давид отец Иисуса татарин доказательной, видео, у меня в запасе. Ты тварь поганый не на видешь еавреев? Ты баран, евреи умный народ. Потом от слабости своей ты с ума сошел, что не можешь превозмогая перед небесами? Нормальная реакция! Да пошел ты куда подальше ниже и ниже в болоте где головещки плавают, потом станешь лчгушкой, потом ящерецей который был здесь. И ещё не стал даже головушкой в балоте