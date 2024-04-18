Автор: АМАРАНТ "Еврейская кровь?" Черниговское подполье сдало тайный отель с офицерьем и наемниками.
"Отрицательный резус" После сноса укробазы ищут странных доноров
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radiofree RF
Кровь нужна? Свиней много,берите у свиней.😅
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11 час.
Венера Мирошниченко
Как глупо! Царь Нтколай|| и Давид отец Иисуса татарин доказательной, видео, у меня в запасе. Ты тварь поганый не на видешь еавреев? Ты баран, евреи умный народ. Потом от слабости своей ты с ума сошел, что не можешь превозмогая перед небесами? Нормальная реакция! Да пошел ты куда подальше ниже и ниже в болоте где головещки плавают, потом станешь лчгушкой, потом ящерецей который был здесь. И ещё не стал даже головушкой в балоте
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33 сек.
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