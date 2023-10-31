Как рецидивисты воевали на фронте, и Почему в СССР отказались от идеи «криминальной армии»

Сторонники коммунистов и советской власти, как правило, грубы и агрессивны. Это доказывает, что власть коммунистам доверять нельзя.

Владимир Алтайцев

А подонки-античсоветчики все пождлецы и глупцы. Я тебе, тварь тупая, сколько уже раз писал, что большевики собрали Россию из кусков рапзорванной на части бывшей РИ, но все мои слова ты мимо ушей пропускаешь, как любая пиндосская шлюха