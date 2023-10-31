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Как рецидивисты воевали на фронте, и Почему в СССР отказались от идеи «криминальной армии»

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Комментарии
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Александр Батт
Сторонники коммунистов и советской власти, как правило, грубы и агрессивны. Это доказывает, что власть коммунистам доверять нельзя.
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3 час.
Александр Батт
Переход на личности означает отсутствие у вас аргументов. Хватит нам бунтов.
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3 час.
Владимир Алтайцев
А подонки-античсоветчики  все  пождлецы  и глупцы. Я  тебе, тварь тупая, сколько уже раз писал, что большевики собрали Россию из кусков  рапзорванной  на части бывшей  РИ, но  все мои слова  ты  мимо ушей  пропускаешь, как любая  пиндосская  шлюха
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2 час.

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